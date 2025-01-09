Словаччина погрожує скороченням допомоги Україні

Зокрема, українським біженцям можуть скасувати пільги.

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо погрожує Україні "жорсткими взаємними заходами" через припинення транзиту російського газу. Під час свого візиту до Брюсселю він запропонував варіанти, як можна продовжити транзит газу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Фіцо, новостворена словацька компанія купувала б на кордоні України та рф газ, який би таким чином був би словацький, а не "російський чи будь-який інший". Премʼєр Словаччини заявив, що "були підготовлені моделі співпраці".

Фіцо заявив, що причиною зупинки транзиту стали "політичні забаганки" президента Володимира Зеленського. За його свлоами, Словаччина втрачатиме 500 мільйонів євро на зборах за транзит газу не з рф, він також заявив про "катастрофічні наслідки для всього ЄС".

Якщо ж транзит російського газу не відновиться, то Фіцо погрожує "жорсткими взаємними заходами". При цьому, за словами словацького премʼєра, його уряд "не зацікавлений в ескалації напруженості".

Зокрема, Фіцо пригрозив потенційною зупинкою усієї гуманітарної допомоги Україні від Словаччини. Зокрема, мова йде про дренажні споруди, вантажні екскаватори тощо.

Також Фіцо знову повторив, що може припинити експорт електроенергії зі Словаччини, яка "напевно, єдина здатна доставити Україні електроенергію впродовж 30-ти хвилин". Окрім цього, у Братиславі можуть обмежити допомогу українським біженцям, яких в країні близько 130-ти тисяч. Йдеться про "значне скорочення або навіть повне скасування різних пільг", сказав Фіцо.

"Якщо у президента [Зеленського] немає проблем з тим, щоб викинути 800 мільйонів євро, які Україна в іншому випадку отримала б за транзит газу через свою територію, і при цьому він простягає до ЄС руку і просить мільярди, — може статися, що деякі політики в Євросоюзі скажуть "ні" там, де потрібна одностайність", — заявив Фіцо.