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Словаччина посилить захист політиків після замаху на Фіцо – AP

27 червня 2024, 18:35
Словаччина посилить захист політиків після замаху на Фіцо – AP
Фото: news.yahoo.com
Влада матиме право забороняти акції протесту перед будинками політиків, будівель уряду та президента.

Парламент Словаччини ухвалив пакет законів, спрямованих на посилення безпеки провідних політиків та інших осіб після замаху на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

Про це повідомляє AP.

Заходи, схвалені коаліційним урядом 12 червня, набудуть чинності 15 липня після очікуваного схвалення президентом Петером Пеллегріні, близьким союзником Фіцо. Пакет розкритикувала опозиція та правозахисна організація Amnesty International, зокрема, як спробу обмежити право людей на свободу зібрань.
 
Згідно із законодавством, влада матиме право забороняти акції протесту перед будинками політиків і в житлових районах. Демонстрації також будуть заборонені біля будівель уряду та президента.
 
Міністерство внутрішніх справ визначить і підготує довгострокові резиденції для прем'єр-міністра, президента і спікера парламенту, які будуть зобов'язані ними користуватися.
 
Захист також буде надано лідерам усіх політичних партій, представлених у парламенті, генеральному прокурору та голові Конституційного суду.
 
Прем'єр-міністри та спікери парламенту, які відпрацювали щонайменше два терміни, отримуватимуть регулярні виплати після закінчення своїх повноважень. Наразі така виплата передбачена лише для колишніх президентів.
 
Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. Цінтула раніше заявив, що не шкодує про скоєне, проте пізніше переглянув свій підхід і перепросив перед Фіцо. Ніхто інший під час замаху, за його словами, не міг постраждати, оскільки він добре вміє стріляти й обрав мішенню тільки очільника словацького уряду.

 

СловаччинаРоберт Фіцовійна в Україніросія окупанти

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