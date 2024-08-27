Словаччина позбавила тимчасового захисту соратника колишнього нардепа Віктора Медведчука

Артем Марчевський отримав тимчасовий захист у Словаччині на початку цього року після втрати того ж статусу в Чехії.

Словаччина відкликала захист для соратника екснардепа Віктора Медведчука та українсько-ізраїльського громадянина Артема Марчевського.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Словаччини.

Артем Марчевський отримав тимчасовий захист у Словаччині на початку цього року після втрати того ж статусу в Чехії. Чехія надала йому статус біженця через вторгнення росії в Україну 2022 року. У березні 2024 року чеські розвідслужби заявили, що Марчевський керував зареєстрованим у Чехії сайтом Voice of Europe, який використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації.

Після перевірки словацька влада в липні скасувала його захист.

"Скасуванню тимчасового захисту передувало вивчення фактів, які відповідали умовам його скасування", — заявило словацьке міністерство в коментарі агентству, не надавши додаткових подробиць.

Артем Марчевський — колишній генеральний продюсер телеканалу "112 Україна", співвласник "Першого незалежного", голова молодіжного крила партії "Опозиційна платформа — За життя". Балотувався від ОПзЖ на парламентських виборах 2019 року. У 2015 році брав участь у виборах до Київської міськради від партії "Право народу". У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань заявило, що є докази співпраці Марчевського з російськими кураторами, від яких він приймав замовлення на фейки та яким передавав чутливу для нацбезпеки інформацію.