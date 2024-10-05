Словаччина просить Україну не припиняти транзит газу після закінчення угоди з "Газпромом"

Він зазначив, що Словаччина підтримує євроінтеграцію України і розраховує на дружні кроки з боку України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує переконувати Україну не припиняти транзит газу із завершенням 2024 року, коли спливає термін дії угоди України з "Газпромом" про транзит.

Про це повідомляє Aktuality.

Фіцо сказав, що не виключає проблем з поставками газу до Словаччини, який вона отримує транзитом через Україну, з початку 2025 року, та що на міжурядовій зустрічі 7 жовтня буде переконувати Київ зберегти транзит.

"Ми будемо переконувати українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти до Європи… Якщо вона (Україна) хоче зберегти цю інфраструктуру, її потрібно використовувати", – сказав Фіцо.

Він зазначив, що Словаччина підтримує євроінтеграцію України і розраховує на дружні кроки з боку України.

"Від цього виграли би і Словаччина, і Україна, адже за транзит сплачується плата", – зазначив Роберт Фіцо.

Зазначимо, що Фіцо говорить про "збереження транзиту", уникаючи згадки про російський газ.

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відновить співпрацю з росією. Це станеться відразу після припинення війни в Україні.

Як пише видання, Фіцо і надалі хоче продовжувати купувати російський газ і нафту і зберегти існуючі транзитні маршрути через Україну.