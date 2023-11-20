Словаччина проти включення ядерного палива до антиросійських санкцій

Міністр закордонних справ Словаччини сказав, що санкційна політика ЄС не зупинила росію, а лише нашкодила європейському бізнесу.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна проти включення ядерного палива до антиросійського 12-го пакета санкцій Євросоюзу.

Про це повідомляє TASR.

"Червона лінія для нас полягає в тому, що санкції не повинні включати ядерне паливо, тому що [словацькі] атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі", — сказав Бланар.

Крім того, він сказав, що санкційна політика ЄС не зупинила росію, а лише нашкодила європейському бізнесу. Словацька сторона підтримуватиме фінансову допомогу Україні, але за певних умов.

Після того, як наприкінці жовтня 2023 року новим премʼєром Словаччини став Роберт Фіцо від проросійської партії Smer, країна оголосила, що не буде надавати Україні військову допомогу. Вже 8 листопада уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона від попереднього уряду.

Майже усі важливі пакети допомоги від ЄС до виборів у Словаччині блокувала Угорщина. Тепер і Словаччина може піти її шляхом у питанні щодо України і санкцій проти росії.