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Словаччина проти включення ядерного палива до санкцій ЄС щодо росії

19 листопада 2023, 14:42
Словаччина проти включення ядерного палива до санкцій ЄС щодо росії
Фото: dt.ua
Уряд Словаччини виступає проти включення ядерного палива для АЕС до 12-го пакету санкцій ЄС проти росії.

Про це повідомляє TASR.

"Наша червона лінія полягає в тому, що санкції не повинні включати ядерне паливо, тому що атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі ", - заявив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар.

Він додав, що росію не зупинила політика санкцій і що санкції більше вплинули на бізнес в ЄС, у тому числі словацький.

Міністр вважає, що правляча партія Smer підтримує фінансову допомогу Україні, але за певних умов. За словами Бланара, фінансова підтримка України має спрямовуватися на те, на що вона призначена, і гроші не повинні "зникати".

Нагадаємо, що Євросоюз з Єврокомісією представили пропозиції щодо застосування проти рф 12-го пакету санкцій. Пакет міститиме додаткові обмежувальні заходи проти фізичних осіб, додаткові економічні санкції та заходи із запобігання обминанню європейських санкцій за участю третіх країн. Ці пропозиції передбачають застосувати санкції проти більш ніж 120 осіб та установ за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, в жовтні уряд Словаччини не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40 млн.

 

Словаччинасанкції

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