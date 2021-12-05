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Словаччина призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca після смерті жінки

Державні інспектори визнали імовірним зв'язок між вакцинацією і смертю пацієнтки
Словаччина після смерті пацієнтки призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca людей, які повинні отримати вакцину вперше.
Словаччина призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca після смерті жінки Фото: Укрінформ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SME.

Відтепер препарат AstraZeneca будуть вводити тільки тим людям, які без важких наслідків перенесли перше щеплення і чекають на другу дозу.

"В цей час міністерство охорони здоров'я розглядає кілька альтернативних варіантів того, як ми будемо діяти в цьому питанні в Словаччині", - сказала прессекретар МОЗ Зузана Еліашова.

Рішення було прийнято після того, як 47-річна жінка померла на минулому тижні після вакцинації AstraZeneca.

Державні інспектори визнали імовірним зв'язок між вакцинацією і смертю пацієнтки.

Після хвилі паніки у країнах ЄС 7 квітня Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) дійшов до висновку, що утворення незвичайних тромбів у поєднанні з низьким вмістом тромбоцитів має бути внесене до списку дуже рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

Деякі країни тимчасово зупиняли щеплення вакциною AstraZeneca в середині березня, але згодом відновили їх після рішення регулятора ЄС про те, що користь від вакцини значно перевищує ризики.

Нагадаємо, що у Франції почали розслідування випадків смерті після щеплення вакциною AstraZeneca

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12 05 2021 11:22
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