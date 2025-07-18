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Словаччина розблокує 18-й пакет санкцій проти росії – Фіцо

18 липня 2025, 08:07
Словаччина розблокує 18-й пакет санкцій проти росії – Фіцо
Фото: news.yahoo.com
На думку прем'єр-міністра Словаччини, подальше блокування санкцій контрпродуктивно.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинить чинити опір ухваленню 18-го пакету санкцій ЄС проти рф.

Про це повідомляє Укрінформ.

На цьому етапі було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій. Наразі всі варіанти вичерпано, і збереження нашої блокувальної позиції вже поставило б під загрозу наші інтереси”, - заявив Фіцо.
 
Він додав, що доручає представникам Словаччини у Європейському Союзі підтримати 18 липня санкції проти росії.
 
Глава уряду Словаччини визнав, що використовував пакет санкцій як інструмент політичного тиску проти пропозиції Єврокомісії зупинити імпорт російського газу з 2028 року, який Фіцо назвав “дебільним”. 
 
Він з гордістю нагадав, що Словаччина ветувала прийняття цього санкційного пакета 6 разів.
 
Водночас Фіцо пообіцяв розпочати другий етап боротьби з ЄС відразу після схвалення 18-го пакету.

 

Роберт Фіцосанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

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