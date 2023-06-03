Словаччина ризикує піддатися російської дезінформації — президент Словаччини

Після парламентських виборів зовнішня політика в країні може стати схожою на політику Угорщини, застерегла Чапутова.

У Словаччині дуже поширена російська дезінформація. У зв'язку з цим майбутні парламентські вибори в Словаччині можуть підірвати підтримку України.

Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова, повідомляє Politico.

За її словами, якщо популістські партії очолять уряд восени "можливо, зовнішня політика буде більше схожа на політику (прем'єр-міністра Угорщини, - ред.) Віктора Орбана".

Словаччина є надійним союзником України. Але новий уряд може змінити це рівняння, що особливо важливо, оскільки вплив росії поширюється по всій Європі.

І російські наративи знаходять благодатний ґрунт у Словаччині: лише 40% словаків вважають, що росія несе головну відповідальність за війну в Україні, згідно з нещодавнім опитуванням аналітичного центру GLOBSEC, порівняно, наприклад, із 85% у Польщі.

Словаччина переживає "дуже складний період", сказав президент, додавши: "Я бачу не тільки поляризацію, а й фрагментацію в нашому суспільстві".

Торік Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони C-300. Тоді це підтвердив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.