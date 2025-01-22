Словаччина скликає Раду безпеки через загрозу дестабілізації країни

Засідання відбудеться в розширеному форматі за участю президента Петера Пеллегріні та керівництва парламенту.

У четвер, 23 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо збере засідання Ради безпеки через інформацію Словацької інформаційної служби про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни.

Про це повідомляє TASR.

Засідання відбудеться в розширеному форматі за участю президента Петера Пеллегріні та керівництва парламенту.

Прем'єр заявив, що на території Словаччини діє "експертна група", яка нібито займалася "подіями в Грузії", а також Революцією Гідності в Україні.

Він зазначив, що за цією групою ведеться суворе спостереження.

Фіцо також розповів, що група планує«покласти край мирному протесту шляхом захоплення урядових будівель, парламенту і президентського палацу».

"У нормальній демократичній державі, яка поважає верховенство права, сили безпеки вживають заходів, оскільки це є порушенням закону, а в деяких випадках навіть порушенням Кримінального кодексу. Приїжджають сили, які призначені для цього, і, звичайно, починають наводити порядок", — сказав Фіцо.

21 січня Фіцо заявив, що опозиційні партії готуються організувати заворушення і захопити урядові будівлі після того, як Словацька інформаційна служба отримала дані про операцію з дестабілізації країни.

Раніше словацьке видання Aktuality повідомило, що Секретна служба Словаччини отримала «серйозні дані» про довготривалу організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни. У спецслужбі дали згоду на усне інформування про операцію членів Національної ради Словаччини в такому обсязі, щоб не було завдано шкоди меті кримінального провадження.

21 січня опозиційні партії Словаччини відкликали парламентський вотум недовіри, спрямований на відставку кабінету прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Таким чином, вони протестували проти пропозиції Фіцо зробити сесію таємною на тій підставі, що він ділився конфіденційною інформацією.