Словаччина відмовилася засудити постачання ракет із КНДР до росії

Словаччина не захотіла підписувати декларацію, яка містить засудження постачання північнокорейських ракет до росії.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Словаччини.

"До міністерства закордонних справ Словаччини було направлено текст, який не можна коментувати. У ньому явно містяться результати, які необхідно спочатку вивчити. Наша сторона не має такої інформації, яка б підтвердила походження балістичних ракет", - сказано в заяві відомства.

Там уточнили, що якщо санкції Ради безпеки ООН, які передбачають ембарго на постачання північнокорейської зброї, було порушено, то Словаччина очікує на відповідні висновки від Радбезу.

У міністерстві додали, що уважно стежитимуть за розвитком подій у цьому питанні і приєднаються до ініціативи, як тільки будуть отримані "неспростовні докази".

Варто зауважити, що після осінніх виборів у Словаччині до влади прийшла проросійська партія. Вона, зокрема, припинила військову допомогу Україні.

Новий міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще у 2014 році говорив про "громадянську війну" в Україні та не визнавав російського вторгнення.