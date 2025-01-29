Словаччина викликала посла України через критику в бік Фіцо
29 січня 2025, 18:51
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Відомство не уточнює, про що саме йдеться.
Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана на тлі критики Києвом словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо.
Про це передає Denník N.
Словацьке МЗС, як зазначається, висловило Кастрану "рішучий протест" проти заяв української сторони та назвало їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.
Відомство не уточнює, про що саме йдеться.
Напередодні МЗС України відкинуло заяви словацького прем'єра Фіцо про причетність Києва до антиурядових протестів у Словаччині та порадило йому "подивитися не за кордон, а у дзеркало".