Словаччина викликала посла України через критику в бік Фіцо

Відомство не уточнює, про що саме йдеться.

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана на тлі критики Києвом словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це передає Denník N.

Словацьке МЗС, як зазначається, висловило Кастрану "рішучий протест" проти заяв української сторони та назвало їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.

Відомство не уточнює, про що саме йдеться.

Напередодні МЗС України відкинуло заяви словацького прем'єра Фіцо про причетність Києва до антиурядових протестів у Словаччині та порадило йому "подивитися не за кордон, а у дзеркало".