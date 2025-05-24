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Словаччина вимагає українські ресурси як оплату за військову допомогу

24 травня 2025, 20:08
Словаччина вимагає українські ресурси як оплату за військову допомогу
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Проте там ще не порахували, про яку саме суму йде мова.

У Словаччині вимагають від України частину українських природних ресурсів в обмін на раніше надану військову допомогу.

Віжповідну заяву оприлюднил представники правлячої парламентської коаліції, пише Teraz.

Словацька національна партія (SNS), яка входить до правлячої коаліції, закликала прем'єр-міністра Роберта Фіцо ініціювати в рамках Євросоюзу механізм, за яким країни блоку зможуть отримати частину українських мінеральних ресурсів.

"Ніколи в історії жодної держави не було такого підписання угоди, як це зробив президент Зеленський стосовно США. Допомога Європейського Союзу наближається до обсягу допомоги США. Якщо Україна передасть усі свої мінеральні багатства США, Україні не буде чим повернути допомогу європейським державам", – заявила представниця партії SNS Зузана Шкопцова.

Також в партії додали, що прагнення США ексклюзивно отримувати українські корисні копалини є нелогічним та неетичним щодо України.

Голова SNS Андрій Данко в понеділок планує офіційно передати словацькому уряду відповідний запит. 

В документі закликають порахувати витрати Словаччини на допомогу Україні і підготувати відповідні документи для прем'єр-міністра. За словами націоналістів, Словаччина допомогла Україні на суму понад три мільярди євро і тепер має отримати компенсацію за свою допомогу так само, як її отримали США.

 

 

ресурсиСловаччинадопомога

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