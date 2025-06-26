Словаччина вимагає відтермінування голосування щодо санкцій проти рф

Роберта Фіцо непокоять енергетичні проблеми

Словаччина не підтримуватиме новий пакет санкцій ЄС проти росії та хоче, аби голосування було відтерміноване, доки не будуть вирішені словацькі занепокоєння щодо поставок газу після 2027 року.

“Завтра Словаччина не голосуватиме за 18-й пакет санкцій. Ми вважаємо його одним пакетом (з планом припинення імпорту), і доки не будуть вирішені фундаментальні питання, ми не можемо запровадити подальші санкції”, - заявив Фіцо парламентарям.

Він вважає, що нові санкції можуть призвести до дефіциту поставок газу та зростання цін, а також до збитків до 20 млрд євро від арбітражу за порушення довгострокового контракту з російським постачальником “Газпром”.