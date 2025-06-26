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Словаччина вимагає відтермінування голосування щодо санкцій проти рф

26 червня 2025, 21:07
Словаччина вимагає відтермінування голосування щодо санкцій проти рф
Фото: news.yahoo.com
Роберта Фіцо непокоять енергетичні проблеми
Словаччина не підтримуватиме новий пакет санкцій ЄС проти росії та хоче, аби голосування було відтерміноване, доки не будуть вирішені словацькі занепокоєння щодо поставок газу після 2027 року.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Завтра Словаччина не голосуватиме за 18-й пакет санкцій. Ми вважаємо його одним пакетом (з планом припинення імпорту), і доки не будуть вирішені фундаментальні питання, ми не можемо запровадити подальші санкції”, - заявив Фіцо парламентарям.
 
Він вважає, що нові санкції можуть призвести до дефіциту поставок газу та зростання цін, а також до збитків до 20 млрд євро від арбітражу за порушення довгострокового контракту з російським постачальником “Газпром”.
 
Сьогодні Фіцо зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, але невідомо, чи змінила ця зустріч його позицію.
 
Водночас, як заявив міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка, він сподівається, що Словаччину та Угорщину можна буде залучити до голосування, як це було в минулому.

 

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