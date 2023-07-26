Словаччина виразила готовність допомогти Україні в експорті зерна

Питання вивозу можна вирішити завдяки коридорам солідарності.

Словаччина планує підтримати Україну в експорті зерна.

Про це розповів міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш, повідомляє Tagesschau.

Як відзначив Біреш, він бачить вирішення питання у коридорах солідарності - торгівельних шляхах між ЄС й Україною через автомобільні, залізничні та річкові шляхи, які були розширені через війну. Водночас проблема полягає в тому, що експорт буде відносно дорогим.



"Словаччина намагається максимально допомогти Україні у сфері інфраструктури, щоб транспортні умови були якомога простішими і зерно потрапляло туди, де воно найбільше потрібно", зазначив Біреш.