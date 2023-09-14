Словаччина висилає з країни співробітника посольства рф

Згадана особа повинна покинути територію Словацької Республіки протягом 48 годин.

Словацька Республіка ухвалила в четвер, 14 вересня 2023 року, рішення про висилку співробітника Посольства російської федерації в країні.



Про це повідомляє МЗС Словаччини.

Причиною є його діяльність, яка прямо порушувала Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, що була ретельно задокументована компетентними органами Словацької Республіки.

Раніше ми писали, що росія видсилає двох американських дипломатів з посольства в москві. Вони нібито цікавилися мобілізацією та перебігом російського вторгнення в Україну.