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Словаччина визнала росію терористом, а її режим терористичним

16 лютого 2023, 16:50
Словаччина визнала росію терористом, а її режим терористичним
Національна рада Словацької Республіки вкотре засудила агресію рф в Україні і висловила підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.

Сьогодні словацькі депутати ухвалили резолюцію, де засудили широкомасштабні напади росії на цивільних осіб, цивільні об'єкти та ключову енергетичну структуру.

Про це пише словацьке видання Аktuality.

Резолюція називає нинішній російський режим терористичним, а росію - державою-спонсором тероризму.

Парламент засудили прямі і непрямі погрози рф застосувати ядерну зброю.

Також, у резолюції висловлено невизнання проведення та результатів референдумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України. Ці території залишаються частиною України.

Депутати висловили підтримку зусиллям зі створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії та підтримку переслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Водночас документ засуджує гібридну війну, яку рф веде і на території Словаччини. Резолюція закликає правоохоронні органи, розвідувальні служби та інші компетентні органи не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї з метою підтримки безпеки і демократії в Словаччині.

"За" проголосували 78 законодавців, більшість фракції OĽaNO та вся фракція SaS. Деякі члени фракції "Ми - сім'я" утрималися. 12 депутатів були проти, семеро не голосували і загалом 23 утрималися.

РосіяСловаччинатеррористагресор

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