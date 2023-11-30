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Словаччина взяла вектор на росію

30 листопада 2023, 17:37
Словаччина взяла вектор на росію
Фото: APTN
Прем’єр Словаччини прогнозує нормалізацію відносин між його країною та рф.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з послами США і рф заявив, що його країна має підготуватися до нормалізації словацько-російських відносин після закінчення війни в Україні.

Про це пише  "Європейська правда" з посиланням на повідомлення словацького уряду

Прем'єр Словаччини під час зустрічі з послами висловив своє баячення майбутніх дипломатичних стосунків. 

"Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не може обмежувати нас у виборі суверенних позицій, які не завжди відповідають політиці єдино правильного погляду, що просувається в Європейському Союзі. Зовнішньополітичним пріоритетом, який я маю намір реалізовувати, є захист і просування словацьких національних інтересів, які включають підтримку мирних ініціатив, а не війни в Україні", – зазначив Фіцо.

За словами Фіцо, стратегія Європи та США щодо війни в Україні не працює, тож його країна розглядатиме нормалізацію відносин з рф після закінчення війни.

"Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин", – додав Роберт Фіцо.

Словаччинавійна в Україніросія окупантиросія.

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