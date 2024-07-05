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Словаччина закликає до стриманості у переговорах про вступ України в НАТО

05 липня 2024, 09:35
Словаччина закликає до стриманості у переговорах про вступ України в НАТО
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Все заради того аби не допустити ескалації.
Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна виступає за стриманість у переговорах про вступ України в НАТО, щоб не допустити ескалації.
 
Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в четвер, його цитує Standard.
 
Пеллегріні вказав на розбіжності у поглядах двох президентів на питання переговорів про вступ України до НАТО.
 
"Президент Дуда виступає за якнайшвидший початок переговорів про вступ України до НАТО, ми ж закликаємо до стриманості. Щоб не допустити подальшої ескалації напруженості", – заявив президент Словаччини. 
 
Він також додав, що вони з Дудою відверто поговорили про тему наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні наступного тижня. 
 
"Я підтвердив, що Словаччина перевищила обсяг інвестицій в оборону як таку, і на цей момент наші інвестиції перебувають на рівні 2,11% ВВП", – сказав президент Словаччини у відповідь на пропозицію Дуди, щоб на наступному саміті країни робили внесок в оборону на рівні трьох відсотків ВВП.
НАТОСловаччинавійна в Україніросія окупанти

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