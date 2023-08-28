Матеріали:
Теми:

Словаччина замість російського ядерного палива купила американське

28 серпня 2023, 14:03
Словаччина замість російського ядерного палива купила американське
Фото: news.nikcity.com
Уряд Словаччини уклав угоду з американською Westinghouse про постачання ядерного палива для АЕС.

Також йдуть переговори з ще одним французьким постачальником, аби  позбутись залежності від палива з росії.

Про це повідомляє Euractiv.

"Майже 60% виробленної Словаччиною електроенергії надходить від атомних електростанцій, які, у свою чергу, отримують виключно російське ядерне паливо. Цього більше не буде після того, як міжнародний тендер забезпечив угоду на постачання Slovenské elektrárne "єдиної повністю західної альтернативи", - пише видання.

"Забезпечення іншого постачальника ядерного палива для словацьких електростанцій є важливим кроком до зміцнення енергетичної безпеки країни", - заявив гендиректор Slovenske elektrární Браніслав Стричек. 

Він додав, що атомні електростанції є важливою опорою в енергетичному балансі країни, тому вважає вкрай важливим забезпечити диверсифікацію поставок ядерного палива для їх стабільної роботи. 

Проте спочатку паливо має пройти процес схвалення спеціально для використання в словацьких ядерних реакторах і після цієї процедури паливо не з росії почне надходити через рік.

Slovenské elektrárne планує придбати в одного додаткового постачальника енергетичного палива. Ще в травні компанія підписала меморандум про співпрацю з французькою компанією Framatom.

Нагадаєамо, що Британія виділила Україні 245 млн доларів на закупівлю ядерного палива.

Словаччинаядерне паливоРосіяСШАФранція

Останні матеріали

Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Політика
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 16:30
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 12:37
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Cуспільство
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 04:08
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Політика
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 15:31
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Політика
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 09:56
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Технології
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 16:44
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Політика
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 12:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється