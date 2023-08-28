Словаччина замість російського ядерного палива купила американське

Уряд Словаччини уклав угоду з американською Westinghouse про постачання ядерного палива для АЕС.

Також йдуть переговори з ще одним французьким постачальником, аби позбутись залежності від палива з росії.

Про це повідомляє Euractiv.

"Майже 60% виробленної Словаччиною електроенергії надходить від атомних електростанцій, які, у свою чергу, отримують виключно російське ядерне паливо. Цього більше не буде після того, як міжнародний тендер забезпечив угоду на постачання Slovenské elektrárne "єдиної повністю західної альтернативи", - пише видання.

"Забезпечення іншого постачальника ядерного палива для словацьких електростанцій є важливим кроком до зміцнення енергетичної безпеки країни", - заявив гендиректор Slovenske elektrární Браніслав Стричек.

Він додав, що атомні електростанції є важливою опорою в енергетичному балансі країни, тому вважає вкрай важливим забезпечити диверсифікацію поставок ядерного палива для їх стабільної роботи.

Проте спочатку паливо має пройти процес схвалення спеціально для використання в словацьких ядерних реакторах і після цієї процедури паливо не з росії почне надходити через рік.

Slovenské elektrárne планує придбати в одного додаткового постачальника енергетичного палива. Ще в травні компанія підписала меморандум про співпрацю з французькою компанією Framatom.

Нагадаєамо, що Британія виділила Україні 245 млн доларів на закупівлю ядерного палива.