Словаччина замість російського ядерного палива купила американське
Також йдуть переговори з ще одним французьким постачальником, аби позбутись залежності від палива з росії.
Про це повідомляє Euractiv.
"Майже 60% виробленної Словаччиною електроенергії надходить від атомних електростанцій, які, у свою чергу, отримують виключно російське ядерне паливо. Цього більше не буде після того, як міжнародний тендер забезпечив угоду на постачання Slovenské elektrárne "єдиної повністю західної альтернативи", - пише видання.
"Забезпечення іншого постачальника ядерного палива для словацьких електростанцій є важливим кроком до зміцнення енергетичної безпеки країни", - заявив гендиректор Slovenske elektrární Браніслав Стричек.
Він додав, що атомні електростанції є важливою опорою в енергетичному балансі країни, тому вважає вкрай важливим забезпечити диверсифікацію поставок ядерного палива для їх стабільної роботи.
Проте спочатку паливо має пройти процес схвалення спеціально для використання в словацьких ядерних реакторах і після цієї процедури паливо не з росії почне надходити через рік.
Slovenské elektrárne планує придбати в одного додаткового постачальника енергетичного палива. Ще в травні компанія підписала меморандум про співпрацю з французькою компанією Framatom.
Нагадаєамо, що Британія виділила Україні 245 млн доларів на закупівлю ядерного палива.