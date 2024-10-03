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Словаччина збільшила постачання зброї для України попри позицію Фіцо – розслідування

03 жовтня 2024, 15:07
Словаччина збільшила постачання зброї для України попри позицію Фіцо – розслідування
Фото: news.yahoo.com
Журналісти зазначили, що під час правління Фіцо уряд Словаччини посилив експорт зброї.
Уряд Словаччини продовжує активно продавати зброю для України попри те, що прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо критикує ЄС за допомогу нашій державі.
 
Про це йдеться у журналістському розслідуванні видання Sme. 
 
Журналісти проаналізували дані, які свідчать про те, що Братислава продала більше зброї Україні, ніж попередні уряди, які були до Фіцо. 
 
Словацьке видання, посилаючись на дані Європейської статистичної служби, Кільського інституту світової економіки та інші оцінки торгівельної діяльності, наголошує, що "уряд Роберта Фіцо насправді сприяв військовому експорту в більших обсягах", ніж це було за п'ять місяців попереднього перехідного уряду Людовіта Одора. Тоді теперішній прем'єр-міністр звинувачував Одора у "підтримці військового конфлікту".
 
Крім того, автор розслідування Міхал Катушка нагадав, що Фіцо та його партія закликали виборців у Словаччині змінити владу та звинувачували своїх опонентів у "розпалюванні війни", а також називали себе "єдиними прихильниками миру". 
 
"Навіть до виборів Фіцо знав, що заборонивши комерційні постачання він зруйнував би і міжнародну репутацію словацької держави і приватних виробників зброї", - додав Катушка.

 

СловаччинаРоберт Фіцовійна в Україніросія окупанти

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