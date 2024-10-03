Словаччина збільшила постачання зброї для України попри позицію Фіцо – розслідування

Журналісти зазначили, що під час правління Фіцо уряд Словаччини посилив експорт зброї.

Уряд Словаччини продовжує активно продавати зброю для України попри те, що прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо критикує ЄС за допомогу нашій державі.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні видання Sme.

Журналісти проаналізували дані, які свідчать про те, що Братислава продала більше зброї Україні, ніж попередні уряди, які були до Фіцо.

Словацьке видання, посилаючись на дані Європейської статистичної служби, Кільського інституту світової економіки та інші оцінки торгівельної діяльності, наголошує, що "уряд Роберта Фіцо насправді сприяв військовому експорту в більших обсягах", ніж це було за п'ять місяців попереднього перехідного уряду Людовіта Одора. Тоді теперішній прем'єр-міністр звинувачував Одора у "підтримці військового конфлікту".