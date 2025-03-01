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ПОЛІТИКА

Словаччина зупиняє підтримку України та вимагає переговорів з росією

01 березня 2025, 20:28
Словаччина зупиняє підтримку України та вимагає переговорів з росією
Фото: news.yahoo.com
Фіцо погрожує блокувати рішення ЄС щодо підтримки Києва.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Братислава більше не надаватиме Україні жодної допомоги — ні військової, ні фінансової.

"Стратегія "мир через силу" — це ілюзія. Україна ніколи не буде настільки сильною, щоб вести переговори з позиції військової сили. Ми не хочемо більше розпалювати цей конфлікт", заявив Фіцо.

Він також закликав винести на розгляд наступного саміту ЄС, який відбудеться 6 березня, питання про негайне припинення вогню, незалежно від того, чи буде досягнуто остаточної мирної угоди. Така позиція різко контрастує з політикою Києва та більшості держав-членів ЄС, які наголошують на необхідності продовження військової допомоги Україні.

"Якщо Європейська Рада проігнорує голоси проти тотальної війни, можливо, буде неможливо досягти спільної позиції щодо України", — попередив Фіцо, натякаючи на можливе блокування майбутніх рішень ЄС з українського питання.

Окрім військово-політичного аспекту, прем’єр Словаччини також порушив питання енергетики, вимагаючи, щоб ЄС звернувся до Києва щодо відновлення транзиту російського газу через Україну до Словаччини та Західної Європи.

"Ситуація абсурдна: газ із росії в Європу більше не йде, але Україна погіршує кризу, затримуючи європейський газ. Цей газ російський, Київ за нього платить і таким чином опосередковано фінансує московську військову машину. Без відновлення поставок Європа ризикує втратити конкурентоспроможність", — заявив Фіцо.

Ця заява стала черговим підтвердженням проросійського курсу словацького уряду, який з моменту приходу Фіцо до влади критикує західну стратегію допомоги Україні.

СловаччинаРоберт Фіцодопомога Українівійнапереговори з рф

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