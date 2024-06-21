Кримінальне обвинувачення проти попереднього уряду є частиною гібридної війни, яку веде росія.

Проросійський уряд Словаччини звинуватив свого попередника у державній зраді та зловживанні службовим становищем у зв'язку з наданням військової допомоги Україні. Міністерство оборони подало кримінальну скаргу проти попереднього уряду, зокрема проти колишнього міністра оборони Ярослава Нада, заявивши, що тимчасовий уряд не мав права приймати таке фундаментальне рішення, яке залишило Словаччину без протиповітряної оборони після того, як вона відправила всі свої 13 літаків МіГ-29 в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Києву після повернення до влади минулого року. Попередня адміністрація на чолі з Едуардом Гегером, вірним союзником Києва у протистоянні російській агресії, не змогла отримати вотум довіри в парламенті й перебувала в режимі тимчасового уряду ще до того, як прийняла рішення про відправку військових літаків в Україну.

"Я особисто вважаю, що Ярослав Над — зрадник, і він не повинен залишитися безкарним", — заявив заступник міністра оборони Ігор Мелічер журналістам у Братиславі сьогодні.

Над захищав рішення про надання Україні МіГів як "юридично обґрунтоване", оскільки воно базувалося на правовому аналізі та колективному схваленні уряду. Його союзники кажуть, що кримінальне обвинувачення є частиною гібридної війни, що бере свій початок з росії.

Нагадаємо, що проросійський політик Петер Пеллегріні став новим президентом Словаччини.