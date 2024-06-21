Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Словаччина звинуватила попередній уряд у державній зраді через військову допомогу України

21 червня 2024, 16:44
Словаччина звинуватила попередній уряд у державній зраді через військову допомогу України
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Кримінальне обвинувачення проти попереднього уряду є частиною гібридної війни, яку веде росія.

Проросійський уряд Словаччини звинуватив свого попередника у державній зраді та зловживанні службовим становищем у зв'язку з наданням військової допомоги Україні. Міністерство оборони подало кримінальну скаргу проти попереднього уряду, зокрема проти колишнього міністра оборони Ярослава Нада, заявивши, що тимчасовий уряд не мав права приймати таке фундаментальне рішення, яке залишило Словаччину без протиповітряної оборони після того, як вона відправила всі свої 13 літаків МіГ-29 в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Києву після повернення до влади минулого року. Попередня адміністрація на чолі з Едуардом Гегером, вірним союзником Києва у протистоянні російській агресії, не змогла отримати вотум довіри в парламенті й перебувала в режимі тимчасового уряду ще до того, як прийняла рішення про відправку військових літаків в Україну.

"Я особисто вважаю, що Ярослав Над — зрадник, і він не повинен залишитися безкарним", — заявив заступник міністра оборони Ігор Мелічер журналістам у Братиславі сьогодні.

Над захищав рішення про надання Україні МіГів як "юридично обґрунтоване", оскільки воно базувалося на правовому аналізі та колективному схваленні уряду. Його союзники кажуть, що кримінальне обвинувачення є частиною гібридної війни, що бере свій початок з росії.

Нагадаємо, що проросійський політик  Петер Пеллегріні став новим президентом Словаччини. 

війнаСловаччинадопомога Україніросія загроза

Останні матеріали

Ода танку
Технології
Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 21 червня 2024, 14:43
росія із запізненням приєднується до
Політика
росія із запізненням приєднується до "китайської мрії". Китай обіцяє інвестувати цього року $160 млрд у російську промисловість – CEPA
Переклад iPress – 21 червня 2024, 11:24
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Політика
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Переклад iPress – 20 червня 2024, 22:13
Політика
"Ми всі тепер радянські люди". Пізня радянська Америка потребує негайних змін – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 20 червня 2024, 14:09
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Технології
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 червня 2024, 12:34
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Технології
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Переклад iPress – 20 червня 2024, 05:04
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 19 червня 2024, 15:19
Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється