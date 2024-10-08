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ПОЛІТИКА

Словаки зібрали мільйони для допомоги ЗСУ, всупереч урядовій політиці

08 жовтня 2024, 09:06
Словаки зібрали мільйони для допомоги ЗСУ, всупереч урядовій політиці
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Сума збору склала 4,5 мільйона євро.

Україна отримала боєприпаси, придбані на кошти, зібрані громадянами Словаччини, попри рішення уряду країни не надавати військову допомогу Києву.

Як повідомляє портал Noviny, необхідну суму вдалося зібрати протягом трьох тижнів.

За словами ініціатора збору коштів Федора Блащака, понад 70 тисяч словаків долучилися до кампанії, зібравши більше чотирьох мільйонів євро. За ці гроші закупили боєприпаси, які згодом передали на логістичний склад, звідки шість вантажівок доставили їх в Україну, де снаряди передали у розпорядження військових.

Блащак зазначив, що процес від оголошення збору до доставки боєприпасів ЗСУ тривав чотири-п’ять місяців. Він також підкреслив, що словаки пожертвували на потреби України більше, ніж деякі інші країни, такі як Канада, Ісландія та Словенія.

Співорганізатор збору Маріан Куліч додав, що уряд Словаччини не брав участі у фінансуванні цієї ініціативи, що спонукало громадян самостійно зібрати кошти для допомоги Україні. Загалом вдалося зібрати 4,5 мільйона євро, з яких чотири мільйони вже витратили на боєприпаси, а решту 500 тисяч використають згодом.

"На ці кошти вже підписаний новий контракт на менші гранати для гранатометів. Їх планується поставити до кінця року", – уточнив Блащак.

війнаСловаччинаЗСУдопомога Україні

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