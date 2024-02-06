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ПОЛІТИКА

Словацька компанія могла постачати обладнання для виробництва російських дронів "Ланцет"

06 лютого 2024, 20:02
Словацька компанія могла постачати обладнання для виробництва російських дронів
Mil.in.ua/
У росії є офіційне торгове представництво компанії MASAM, а в товарному каталозі вказано, що з MASAM співпрацює "Калашников Концерн", до якого входить Zala Aero — вона виготовляє російські дрони "Ланцет".

Агенція Molfar проаналізувала вміст пошти російського дипломата Сергія Ступара, який з 2022 року працює торговим представником росії у Словаччині та домовляється про партнерство з бізнесом.

Улітку 2022 року Сергій Ступар проводив переговори з представниками бізнесу Словаччини, серед яких був Мілан Мандак — гендиректор компанії MASAM, яка виготовляє свердла, фрези та інше устаткування. З ним Ступар обговорив, як підтримувати компанії в умовах санкцій, розвивати виробництво в росії тощо.

У росії є офіційне торгове представництво компанії MASAM, а в товарному каталозі вказано, що з MASAM співпрацює "Калашников Концерн", до якого входить Zala Aero — вона виготовляє російські дрони "Ланцет". Через ці факти є ймовірність, що товари від MASAM використовуються у виробництві БпЛА.

Пізніше Сергій Ступар отримав повідомлення від головного редактора видання Dimenzie, який просив про сприяння "групі словацьких інвесторів, які хотіли б інвестувати в росію". Ішлося про проєкт з виробництва кремнієвих злитків, а це сировина для виготовлення напівпровідникових мікросхем. Кремнієві злитки важливі для ракетобудування, з них роблять кремнієві пластини, які надалі стають інтегральними схемами та іншими електронними компонентами, що забезпечують точність навігації та управління ракет.

Загалом Сергій Ступар активно працює над сприянням словацьким політикам і підприємцям у співпраці з росією. Він домовлявся про співпрацю, інвестиції, поставки бетонних опор, залізної руди, вентиляцій та індичих яєць. Також він нарощував мережу звʼязків у Чехії, Іспанії, США.

дронирф тероризмЛанцет

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