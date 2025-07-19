Словацька поліція поставила під загрозу чеських правоохоронців, розкривши операцію в Україні

Братислава порушила домовленість з Прагою.

Публічна заява словацьких правоохоронців про затримання у Дніпрі молодого чоловіка, який на замовлення російських кураторів "мінував" школи в Центральній Європі, викликала скандал. Словаки зробили заяву, коли їхні чеські колеги все ще перебували в Україні - тим самим наразивши їх на небезпеку.

Про це повідомляє Respekt.

Заява словацької поліції 16 липня, сказав журналістам речник поліції Чехії Йозеф Бокан, поставила під загрозу життя словацьких та чеських правоохоронців. На момент оголошення вони все ще перебували в Україні.

"На місці ще тривала робота, яка не мала тактичного характеру, особливо з огляду на безпеку всіх присутніх на місці, яке розташоване недалеко від росії та лінії фронту", - сказав він.

Небезпека, за словами Бокана, була суттєвою. російські окупанти могли у якості помсти за затримання їхнього агента скерувати безпілотник, або ракету на місцеперебування чеських та словацьких правоохоронців.

Окрім того, Братислава порушила домовленість з Прагою: про операцію мали оголосити, коли усі правоохоронці з Чехії та Словаччини повернулися б додому. Про це попередив координатор операції з Євроюсту, прокурор Павел Земан.

Один зі співрозмовників видання обурився, що словацька поліція не тільки проігнорувала пряме попередження Земана. Вона ще й не згадала публічно про "російський слід" у розслідуванні. Водночас чеська служба безпеки оприлюднила цей момент, за що її розкритикував міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток – мовляв, це нібито могло б зашкодити розслідуванню.