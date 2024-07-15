Словацькі депутати провалили голосування про засудження удару рф по лікарні "Охматдит"
15 липня 2024, 16:57
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Резолюцію стосовно ракетного удару росії підтримав лише 41 депутат – це недостатньо для її розгляду.
У словацькому парламенті не змогли ухвалити резолюцію, яка б засудила російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" через недостатню кількість голосів.
Про це повідомляє Aktuality.
Резолюцію висунула депутатка з опозиційної "Прогресивної Словаччини" Беата Юрик, запропонувавши додати її до порядку денного.
У відповідь на таку ініціативу представниця партії словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо SMER-SD Яна Вальова запитала: "Ви там були?".
Зазначено, що резолюцію стосовно удару рф по Охматдиту 8 липня підтримав 41 депутат – це недостатньо для її розгляду.
Нагадаємо, 8 липня росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит". З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів.