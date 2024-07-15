Словацькі депутати провалили голосування про засудження удару рф по лікарні "Охматдит"

Резолюцію стосовно ракетного удару росії підтримав лише 41 депутат – це недостатньо для її розгляду.

У словацькому парламенті не змогли ухвалити резолюцію, яка б засудила російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" через недостатню кількість голосів.

Про це повідомляє Aktuality.

Резолюцію висунула депутатка з опозиційної "Прогресивної Словаччини" Беата Юрик, запропонувавши додати її до порядку денного.

У відповідь на таку ініціативу представниця партії словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо SMER-SD Яна Вальова запитала: "Ви там були?".