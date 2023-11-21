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Словацькі перевізники почали блокувати кордон: у напрямку України стоїть 300 вантажівок

21 листопада 2023, 15:07
Словацькі перевізники почали блокувати кордон: у напрямку України стоїть 300 вантажівок
Фото: з вільного доступу
Блокування ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється.

На території Словаччини перевізники почали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску “Вишнє Німецьке”.

Про це повідомляє Державна прикрдонна служба України із посиланям на інформацією від Прикордонної поліції Словацької Республіки.

Сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску “Вишнє Німецьке”, суміжному з українським пунктом пропуску “Ужгород”.

Його ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. 

На даний час на території Словаччини перед пунктом пропуску “Вишнє Німецьке” в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. 

При цьому пропуск автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Зазначимо, минулого тижня словацькі перевізники вже блокували саме цей пункт пропуску на кордоні з Україною, але лише на одну годину. Так словаки висловили підтримку польським перевізникам, які теж протестують. 

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