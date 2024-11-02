Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Словацький прем'єр посварився з послом Великої Британії через війну в Україні

02 листопада 2024, 12:06
Словацький прем'єр посварився з послом Великої Британії через війну в Україні
Фото: news.yahoo.com
Роберт Фіцо нещодавно з'явився в передачі Скабєєвої по відеозв'язку й розповів, що готовий поговорити з владіміром путіним.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо гнівно відреагував на критику посла Великої Британії у Братиславі Найджела Бейкера його інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабеєвій.

Про це повідомляє AP.

Фіцо, коментуючи заяви посла, сказав, що тому не варто втручатися у політику його уряду, і що "Словаччина не є колонією Великої Британії".

"Я не знаю, що дає вам право втручатися в мою медійну діяльність. Те, що ви представляєте більшу і сильнішу державу в Словаччині, не виправдовує вашої неприйнятної поведінки", – сказав словацький прем’єр.

Посол Бейкер у середу написав пост в X (Twitter), в якому висловив жаль через те, що Фіцо погодився на інтерв’ю з пропагандисткою, яка перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

Він вказав, що твердження Фіцо про те, що Захід не хоче миру, не відповідає дійсності, а також додав, що найшвидшим шляхом до миру буде виведення російських військ з України.

Роберт Фіцо нещодавно з'явився в передачі Скабєєвої по відеозв'язку й розповів, що готовий поговорити з владіміром путіним та вважав би за честь бути присутнім на урочистостях у москві наступного року з нагоди закінчення Другої світової війни.

Зазначимо, що прем’єр Словаччини у своїх промовах часто повторює російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.

Останні матеріали

Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Політика
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 08:05
Український фронт на південь від Курахового
Cуспільство
Український фронт на південь від Курахового "просів". Тим часом "Азов" майже відбив Торецьк – Том Купер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 17:08
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Політика
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 12:55
Фінансові проблеми путіна. Для Європи і США настав час закрутити гайки росії та прискорити закінчення війни – Пітер Доран
Бізнес & Фінанси
Фінансові проблеми путіна. Для Європи і США настав час закрутити гайки росії та прискорити закінчення війни – Пітер Доран
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 08:10
путін створює умови для перемоги росії в Україні. Фокус на Захід – Микола Бєлєсков
Політика
путін створює умови для перемоги росії в Україні. Фокус на Захід – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 15:46
Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско
Політика
Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється