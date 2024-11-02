Словацький прем'єр посварився з послом Великої Британії через війну в Україні

Роберт Фіцо нещодавно з'явився в передачі Скабєєвої по відеозв'язку й розповів, що готовий поговорити з владіміром путіним.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо гнівно відреагував на критику посла Великої Британії у Братиславі Найджела Бейкера його інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабеєвій.

Про це повідомляє AP.

Фіцо, коментуючи заяви посла, сказав, що тому не варто втручатися у політику його уряду, і що "Словаччина не є колонією Великої Британії".

"Я не знаю, що дає вам право втручатися в мою медійну діяльність. Те, що ви представляєте більшу і сильнішу державу в Словаччині, не виправдовує вашої неприйнятної поведінки", – сказав словацький прем’єр.

Посол Бейкер у середу написав пост в X (Twitter), в якому висловив жаль через те, що Фіцо погодився на інтерв’ю з пропагандисткою, яка перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

Він вказав, що твердження Фіцо про те, що Захід не хоче миру, не відповідає дійсності, а також додав, що найшвидшим шляхом до миру буде виведення російських військ з України.

Роберт Фіцо нещодавно з'явився в передачі Скабєєвої по відеозв'язку й розповів, що готовий поговорити з владіміром путіним та вважав би за честь бути присутнім на урочистостях у москві наступного року з нагоди закінчення Другої світової війни.

Зазначимо, що прем’єр Словаччини у своїх промовах часто повторює російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.