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ПОЛІТИКА

Словенія не змогла проголосувати за визнання росії спонсором тероризму

09 березня 2023, 17:12
Словенія не змогла проголосувати за визнання росії спонсором тероризму
Фото: з вільного доступу
Комітет парламенту Словенії з питань зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії щодо резолюції, яка мала визнати рф державою-спонсором тероризму.

Демократи внесли пропозицію і хотіли аби цією резолюцією Словенія засудила напади росії на українських цивільних осіб, цивільні будівлі та ключові об'єкти енергетичної інфраструктури.

Пише Euractiv.

"Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який проявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи і демократії, і в той же час засудимо російське вторгнення", – заявила в партії демократів.

Проте в правлячій коаліції ще до голосування в комітеті виступили проти. Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива внести росію до переліку країн-спонсорів тероризму буде рівносильна покаранню всього російського народу.

При цьому парламентський комітету одноголосно підтримав заяву із засудженням російської війни в Україні та закликами продовжувати надавати допомогу Києву й виступати за всеосяжний, справедливий і тривалий мир.

МЗС Словенії окремо пояснив, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві не існує категорії або списку країн, які підтримують тероризм. Відповідні резолюції ухвалили тільки сім країн-членів ЄС. За їх словами, навіть у США, де є юридичні підстави оголошувати держави спонсорами тероризму, росія не входить до цього переліку.

Росіяспонсор тероризмуСловенія

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