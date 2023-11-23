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Словенія надасть до €5 млн на відбудову України

23 листопада 2023, 18:37
Словенія надасть до €5 млн на відбудову України
Фото: з вільного доступу
Країна готова виділяти гранти до 5 мільйонів євро на інфраструктурні об'єкти.

Словенія готова надати до 5 мільйонів євро на відбудову інфраструктурних об'єктів України.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Під час зустрічі делегації зі Словенії та голови Агентства відновлення Мустафою Найємом і заступницею міністра інфраструктури Анною Юрченко, було обговорено питання відбудови України та співробітництва між країнами.

"Словенія готова виділити до € 5 млн грантових коштів на відбудову інфраструктурних обʼєктів. Проєкти відбудови можуть бути подані до Центру міжнародного співробітництва та розвитку Словенії (CMSR). Грантові кошти покриватимуть до 50 % вартості проєкту", — йдеться у повідомленні. 

Агентство відновлення готове масштабувати успішні проекти для нарощування темпів відбудови.

"Пріоритетом Агентства є відбудова та відновлення максимальної кількості пошкоджених інфраструктурних об'єктів з метою надання базових послуг населенню в усіх регіонах України", — наголосив голова Агентства Мустафа Найєм.

Міністерство закордонних та європейських справ Республіки Словенія виділило € 3,46 млн  бюджетних коштів на гуманітарну, матеріальну допомогу та допомогу розвитку Україні у 2022 році. Очікується, що  у 2023 буде виділено €  6,14 млн.

Відомо, що це найбільша гуманітарна допомога Словенії за останнє десятиліття. 

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