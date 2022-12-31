Словенія передає Україні два реанімобілі

Міністерка закордонних справ Словенії Тані Файон і посол України Андрій Таран взяли участь у церемонії передання двох словенських реанімобілів українській стороні в межах гуманітарної допомоги.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці МЗС Словенії.

Передання реанімобілів відбулося у штаб-квартирі компанії Medicop у місті Немчавці на сході Словенії. Глава словенського МЗС наголосила, що Любляна підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни проти росії.

"Словенія підтримує Україну. Ми хочемо допомогти українському народу всіма можливими способами, зокрема дипломатичними зусиллями і, особливо, матеріальною допомогою, і в цьому відношенні обладнання для порятунку життя має найвищий пріоритет", – зазначила Файон.

Два реанімобілі вартістю 210 тисяч євро класу B, обладнані за міжнародними стандартами, будуть доставлені в Україну найближчими днями.

Крім того, ще один реанімобіль класу С вартістю 370 тисяч євро, оснащений неонатальним транспортним інкубатором та іншим ключовим обладнанням для транспортування недоношених дітей та їхніх матерів, прибуде в Україну в першій половині наступного року.

Посол України у Словенії Андрій Таран своєю чергою подякував главі МЗС країни за підтримку й передав їй календар на 2023 рік "Рік війни очима дітей".

Як зазначають у словенському МЗС, з початку повномасштабної російської агресії Словенія надала 4,3 мільйона євро гуманітарної допомоги і один мільйон євро на фінансування гуманітарної ініціативи "Зерно для України". Це найбільша гуманітарна допомога Словенії за останнє десятиліття.

Раніше повідомлялось, що Німеччина передала 28 одиниць спецтехніки для ДСНС України.