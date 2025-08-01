Словенія першою в ЄС заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, оголошуючи про рішення, заявив, що його країна не може залишатися осторонь на тлі гуманітарної кризи в секторі Газа.

Словенія стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка офіційно заборонила імпорт, експорт та транзит зброї до Ізраїлю та з Ізраїлю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, оголошуючи про рішення, заявив, що його країна не може залишатися осторонь на тлі гуманітарної кризи в секторі Газа. За його словами, палестинці "гинуть, тому що їм систематично відмовляють у гуманітарній допомозі", а дії Ізраїлю становлять "серйозне порушення міжнародного права".

"Кожна відповідальна держава зобов'язана вживати заходів, навіть якщо це означає зробити крок раніше за інших", — наголосив Голоб.

Він також нагадав, що раніше Словенія вже ініціювала обговорення санкцій проти Ізраїлю на рівні ЄС, однак ці зусилля були заблоковані через внутрішні розбіжності у Брюсселі.

Минулого місяця Любляна першою в ЄС оголосила персонами нон грата двох ізраїльських міністрів — Ітамара Бен-Гвіра (національна безпека) та Бецалеля Смотрича (фінанси), звинувативши їх у розпалюванні насильства та гальмуванні мирного врегулювання. Подібні санкції до цього запроваджували лише Велика Британія та Норвегія.

Крім того, 30 липня 15 країн виступили зі спільною декларацією на підтримку визнання Держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН, яка відбудеться у вересні. Це ще один сигнал про зростання напруги між окремими європейськими країнами та Ізраїлем на тлі затяжної кризи в Газі.