Словенія планує підвищити оборонні витрати до 3% ВВП до 2030 року

Проєкт резолюції розглянуть на засіданні словенського парламенту.

Уряд Словенії затвердив оборонну резолюцію, яка передбачає поступове збільшення оборонного бюджету з нинішніх 2% до 3% ВВП до 2030 року.

Про це пише видання Delo.

Документ спрямований на посилення безпеки, стабільності та стійкості держави в умовах зміненої геополітичної ситуації.

Як повідомив міністр оборони Борут Сайович, уряд також планує посилити особовий склад Збройних сил, зокрема, за рахунок розвитку територіальних резервів за прикладом колишньої територіальної оборони. У країні налічується близько 60 тисяч кадрових військових, і в найближчі роки уряд прагне залучити ще 30 тисяч добровольців.

Окрема увага в резолюції приділена «подвійному використанню» інфраструктури — у сферах кібербезпеки, логістики та медицини.

Крім того, планується будівництво трьох нових гелікоптерних майданчиків.