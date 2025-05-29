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Словенія планує підвищити оборонні витрати до 3% ВВП до 2030 року

29 травня 2025, 21:33
Словенія планує підвищити оборонні витрати до 3% ВВП до 2030 року
Фото: з вільного доступу
Проєкт резолюції розглянуть на засіданні словенського парламенту.

Уряд Словенії затвердив оборонну резолюцію, яка передбачає поступове збільшення оборонного бюджету з нинішніх 2% до 3% ВВП до 2030 року.

Про це пише видання Delo.

Документ спрямований на посилення безпеки, стабільності та стійкості держави в умовах зміненої геополітичної ситуації. 

Як повідомив міністр оборони Борут Сайович, уряд також планує посилити особовий склад Збройних сил, зокрема, за рахунок розвитку територіальних резервів за прикладом колишньої територіальної оборони. У країні налічується близько 60 тисяч кадрових військових, і в найближчі роки уряд прагне залучити ще 30 тисяч добровольців.
 
Окрема увага в резолюції приділена «подвійному використанню» інфраструктури — у сферах кібербезпеки, логістики та медицини. 
 
Крім того, планується будівництво трьох нових гелікоптерних майданчиків.
Словеніявійна в Україніросія окупанти

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