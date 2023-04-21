Словенія приєднається до програми спільної закупівлі боєприпасів для України

Наразі до цього проекту приєдналися 23 країни-члени Європейського союзу, а також Норвегія.

Міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець підпише угоду із Європейським оборонним агентством (EDA) про приєднання до проєкту спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України.

Про це пише RTV Slovenija.

В Міноборони країни зазначили, що ця угода встановлює рамки для участі держав-членів у проекті та містить положення щодо мети, фінансів, адміністрування, укладання контрактів та відповідальності. Вона також визначає захист конфіденційних даних, приєднання нових членів тощо.

"Підписання угоди не призведе до фінансових зобов’язань для Республіки Словенія, оскільки воно лише створює рамки для подальшої співпраці", – наголосили у відомстві.

Як відомо, 20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців, який складається з трьох етапів.

На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру – загалом на це виділять 1 мільярд євро. На другому етапі ще стільки ж коштів буде виділено на укладання контрактів із виробниками артилерійських боєприпасів, а далі держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.