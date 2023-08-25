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ПОЛІТИКА

Словенія приєдналася до гарантій безпеки для України

25 серпня 2023, 15:44
Словенія приєдналася до гарантій безпеки для України
Фото: з вільного доступу
Документ підтримали вже понад 25 країн.

Словенія приєдналася до декларації G7 про підтримку України, яка була узгоджена на полях саміту НАТО. 

Про це український президент Володимир Зеленський повідомив у X(Twitter).

Зеленський подякував уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру країни Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України.

"Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти", - написав Зеленський.

Вдячний уряду Словенії та особисто Прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України.

Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.

На полях саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили декларацію щодо підтримки України. До декларації приєднались уже понад 25 держав. 

війнаСловеніягарантії безпеки Україні

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