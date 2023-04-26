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Словенія у режимі повної таємниці передала Україні партію бронетехніки

26 квітня 2023, 17:07
Словенія у режимі повної таємниці передала Україні партію бронетехніки
Фото: з вільного доступу
Йдеться про 20 бронетранспортерів Valuk.

Уряд Словенії таємно доставив в Україну 20 бронетранспортерів Valuk.

Про це повідомляє словенське видання 24ur.

"Ми не отримували офіційного підтвердження словенської пожертви і, ймовірно, не отримаємо ще деякий час, але наші джерела підтвердили нам, що транспортування в Україну було завершено цього тижня в умовах повної секретності", – пише видання.

За інформацією журналістів, операція тривала кілька місяців, оскільки бронетехніку потрібно було підготувати та транспортувати. Бронемашини відправили літаком C17 до однієї зі сусідніх країн в один із двох логістичних центрів збору допомоги Україні – у Польщі чи Словаччині.

БТР Valuk – це австрійські бронемашини Pandur, які за ліцензією виготовляє словенська компанія Sistemska Tehnika Армас Doo. Вони призначені для перевезення піхоти та захисту її від протипіхотних мін і піхотного озброєння калібру до 12,7 мм, озброєні 40-мм автоматичними гранатометами або 12,7-мм кулеметами. Запас ходу Valuks досить великий – близько 600 кілометрів по дорозі та від 200 до 300 кілометрів по бездоріжжю. На складах армії Словенії їх було 85, вони прийняті на озброєння 24 роки тому. Отже, це найновіше озброєння, яке Словенія відправила в Україну.

війна в Українібронетехнікаросія окупантиСловенія

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