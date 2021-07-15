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Словенія відкрилася для туристів з України

Для українців в’їзд дозволений за умови надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 48 годин до перетину кордону), або сертифікату про щеплення проти COVID-19
Словенія дозволила в’їзд мандрівникам з України, які були повністю вакциновані, мають негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.
Словенія відкрилася для туристів з України Фото: з вільного доступу
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на мапі МЗС, яка інформує про режим в’їзду для українців до країн світу.
 
Для українців в’їзд дозволений за умови надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 48 годин до перетину кордону), або сертифікату про щеплення проти COVID-19.
 
Словенія визнає як затверджені в ЄС вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, так і не затверджені китайські вакцини Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а також російський "Спутник V".
 
 
Як повідомлялося, Естонія, Австрія та Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.
 
 
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15 07 2021 12:14
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