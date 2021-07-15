НОВИНИСловенія дозволила в’їзд мандрівникам з України, які були повністю вакциновані, мають негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Словенія відкрилася для туристів з України
Для українців в’їзд дозволений за умови надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 48 годин до перетину кордону), або сертифікату про щеплення проти COVID-19
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на мапі МЗС, яка інформує про режим в’їзду для українців до країн світу.
Для українців в’їзд дозволений за умови надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 48 годин до перетину кордону), або сертифікату про щеплення проти COVID-19.
Словенія визнає як затверджені в ЄС вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, так і не затверджені китайські вакцини Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а також російський "Спутник V".
Нагадаємо, що 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.
Як повідомлялося, Естонія, Австрія та Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 07 2021 12:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Телескоп NASA знайшов дві молоді планетні системи
- ФОТО Археологи знайшли гробницю матері Олександра Македонського
- ФОТО NASA показало нові знімки Марса
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles