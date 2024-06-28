Словенія виділяє Україні €5 млн на гуманітарну допомогу

Уряд Словенії виділить Україні фінансову допомогу на гуманітарні потреби.

Йдеться про суму у 5 млн євро, повідомляє RTV, посилаючись на президентку Словенії Наташу Пірц Мусар.

Глава Словенії прибула до Києва з робочим візитом і зустрілася з українським президентом Володимиром Зеленським. Президентка оголосила, що її країна надасть Україні додаткові кошти на гуманітарну допомогу.

"Зрештою, я приїхала до пана Зеленського з новиною про те, що уряд Словенії схвалив додаткові 5 млн євро спеціально для сфери гуманітарної допомоги, і я щаслива, що можу передати цю новину йому особисто", - заявила Пірц Мусар.

За її словами, Словенія надає Україні військову допомогу, проте вона пишається гуманітарною підтримкою, яку забезпечує її країна.

Вона додала, що була з візитом у Молдові, де проходила тренінгова програма для українських вчителів, яку проводили словенські експерти.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва прибула президентка Словенії.