"Слуга народу" хоче прискорити децентралізацію, щоб провести місцеві вибори

Партія "Слуга народу" має намір прискорити завершення децентралізації, щоб провести дострокові місцеві вибори.

"Я дуже підтримую Андрія Богдана в цій позиції, і це також позиція нашої групи в комітеті з питань державного будівництва, що потрібно завершити реформу децентралізації, а потім проводити місцеві вибори. Якщо нам вдасться завершити реформу децентралізації трохи швидше, відповідно, із завершеною реформою зволікати до термінових виборів, можливо, немає сенсу", - повідомив голова виборчого штабу партії Олександр Корнієнко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Політик нагадав кілька моделей, як можна завершити реформу децентралізації, одна з моделей передбачає внесення змін до Конституції.

"Ми це зараз вивчаємо, бо там не обов'язково по всіх позиціях робити зміни в Конституції. У Конституції досить широко це все виписано, і кілька моделей, які можна врегулювати законами, під це підходять", - сказав він.

"Ми зараз дискутуємо, на якому рівні повинні бути префекти, скільки їх повинно бути і які повинні бути їх повноваження - контролюючи законність рішень, вони повинні зупиняти або не зупиняти їх, передавати до суду. Можливо, їх потрібно наділити ще так званими стратегічними повноваженнями, щоб вони фактично продовжували лінію президента, наприклад, могли впливати на стратегію соціально-економічного розвитку регіону, якщо ми говоримо про обласний рівень", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, що представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук раніше заявив, що в Офісі президента Володимира Зеленського розглядають питання дострокового проведення виборів в органи місцевого самоврядування.