ПОЛІТИКА НОВИНИНародна депутатка від фракції "Слуга Народ"» Тетяна Грищенко зареєструвала проєкт постанови №4324.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Слуга народу" хоче скасувати другий тур місцевих виборів під час карантину
Рішення обумовлене тим, що хочуть берегти людей і лікарні від COVID-19
Фото: з вільних джерел
У постанові пропонується не проводити другий тур місцевих виборів там, де він передбачений законом, на час карантину, а провести його вже після зняття обмежень, повідомляє "Громадське".
За її словами, основна мета постанови - "недопущення надмірного навантаження на медичну систему України" та забезпечення протидії поширенню COVID-19, грипу та інших захворювань.
"Другі тури виборів нікуди не дінуться. Проведемо після карантину. Переконана: здоров’я та життя наших громадян важливіші за будь-яку політику!" - написала Грищенко.
Нагадаємо, що у ЦВК прокоментували можливість перенесення місцевих виборів
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 10 2020 17:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- ВІДЕО Тіхановська записала ще одне відеозвернення
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі