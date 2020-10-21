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"Слуга народу" хоче скасувати другий тур місцевих виборів під час карантину

Рішення обумовлене тим, що хочуть берегти людей і лікарні від COVID-19
Народна депутатка від фракції "Слуга Народ"» Тетяна Грищенко зареєструвала проєкт постанови №4324.
"Слуга народу" хоче скасувати другий тур місцевих виборів під час карантину Фото: з вільних джерел

У постанові пропонується не проводити другий тур місцевих виборів там, де він передбачений законом, на час карантину, а провести його вже після зняття обмежень, повідомляє "Громадське".

За її словами, основна мета постанови - "недопущення надмірного навантаження на медичну систему України" та забезпечення протидії поширенню COVID-19, грипу та інших захворювань.

"Другі тури виборів нікуди не дінуться. Проведемо після карантину. Переконана: здоров’я та життя наших громадян важливіші за будь-яку політику!" - написала Грищенко.

Нагадаємо, що у ЦВК прокоментували можливість перенесення місцевих виборів

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21 10 2020 17:24
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