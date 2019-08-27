"Слуга народу" не має наміру відмовлятися від військового призову

Фракція буде вносити зміни в закони "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну службу"

Форма комплектування української армії залишиться змішаною. Партія "Слуга народу" не планує ініціювати повний перехід на контрактну армію.

"Форму комплектування армії залишаємо змішаною через низку причин, але будемо вносити зміни в закони "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну службу", готуємо системні зміни щодо комплектування батальйонів територіальної оборони, системи мобілізації і громадського резерву", - заявила обрана народна депутатка від "СН" Анна Коваленко в інтерв'ю LB.ua.

За її словами, парламент має намір ухвалити законопроєкти про Службу безпеки України, розвідувальні органи, створення комітету нагляду за спецслужбами, а також зміни до законів "Про державну таємницю", "Про Збройні сили України" і "Про нацбезпеку".

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону, який передбачає реформу звань в українській армії, щоб звання у ЗСУ відповідали еквіваленту НАТО.