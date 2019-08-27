"Слуга народу" не має наміру відмовлятися від військового призову
"Форму комплектування армії залишаємо змішаною через низку причин, але будемо вносити зміни в закони "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну службу", готуємо системні зміни щодо комплектування батальйонів територіальної оборони, системи мобілізації і громадського резерву", - заявила обрана народна депутатка від "СН" Анна Коваленко в інтерв'ю LB.ua.
За її словами, парламент має намір ухвалити законопроєкти про Службу безпеки України, розвідувальні органи, створення комітету нагляду за спецслужбами, а також зміни до законів "Про державну таємницю", "Про Збройні сили України" і "Про нацбезпеку".
Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону, який передбачає реформу звань в українській армії, щоб звання у ЗСУ відповідали еквіваленту НАТО.
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