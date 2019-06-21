"Слуга народу" представляє своїх мажоритарників
Відповідні списки партія публікує на сторінці "Слуга народу" у Facebook, інформує "Українська правда".
Кандидатів представляють по областях. Станом на 18:00 оприлюднено кандидатів в 10 областях.
Вінницька область:
№ 11 – Пашковський Максим Ігорович
№ 12 – Драбовський Анатолій Григорович
№ 13 – Максименко Юрій Володимирович
№ 14 – Борзова Ірина Наумівна
№ 15 – Пращук Віталій Юрійович
№ 16 – Томляк Таїса Сергіївна
№ 17 – Коваль Олександр Леонідович
№ 18 – Довгань Павло Олегович
Житомирська область:
№ 62 – Герасименко Ігор Леонідович
№ 63 – Кицак Богдан Вікторович
№ 64 – Сігачов Вячеслав Валерійович
№ 65 – Костюк Дмитро Сергійович
№ 66 – Грищенко Тетяна Миколаївна
№ 67 – Кузьміних Сергій Володимирович
Закарпатська область:
№68 – Пекарь Олександр Вікторович
№69 – Токар Едгар Володимирович
№70 – Лаба Михайло Михайлович
№71 – Грабар Сергій Володимирович
№72 – Носа Вадим Іванович
№73 – Маргітич Іван Володимирович
Запорізька область:
№ 74 – Касай Геннадій Олександрович
№ 75 – Соха Роман Васильович
№ 76 – Шевченко Євгеній Володимирович
№ 77 – Штепа Сергій Сергійович
№ 78 – Боговін Віталій Вікторович
№ 79 – Яцик Юлія Григорівна
№ 80 – Гладкий Дмитро Вікторович
№ 81 – Мельник Павло Вікторович
№ 82 – Нікітіна Марина Вікторівна
Київська область:
№ 90 – Нестерчук Юрій Вікторович
№ 91 – Дунда Олег Андрійович
№ 92 – Колюх Валерій Вікторович
№ 93 – Скороход Анна Костянтинівна
№ 94 – Дубінський Олександр Анатолійович
№ 95 – Горобець Олександр Сергійович
№ 96 – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
№ 97 – Галушко Микола Леонідович
№ 98 – Бунін Сергій Валерійович
Кіровоградська область:
№ 99 – Дануца Олександр Анатолійович
№ 100 – Мурдій Ігор Юрійович
№ 101 – Кузбит Юрій Михайлович
№ 102 – Петрощук Артем Васильович
№ 103 – Воронько Олег Євгенович
Львівська область:
№115 – Шубка Катерина Павлівна
№116 – Мельник Ростислав Леонідович
№117 – Фединяк Роман Анатолійович
№118 – Федецький Артем Андрійович
№119 – Кавецький Орест Юрійович
№120 – Голяк Леся Володимирівна
№121 – Саламаха Орест Ігорович
№122 – Шумський Андрій Миколайович
№123 – Квасецька Наталія Василівна
№124 – Камельчук Юрій Олександрович
№125 – Яворський Микола Миколайович
№126 – Наконечний Володимир Михайлович
Миколаївська область:
№ 127 – Пасічний Олександр Станіславович
№ 128 – Гайду Олександр Васильович
№ 129 – Копитін Ігор Володимирович
№ 130 – Негулевський Ігор Петрович
№ 131 – Чорноморов Артем Олегович
№ 132 – Дирдін Максим Євгенович
Чернівецька область:
№201 – Лис Олена Георгіївна
№202 – Заремський Максим Валентинович
№203 – Мазурашу Георгій Георгійович
№204 – Божик Валерій Іванович
Чернігівська область:
№205 – Семінський Олег Валерійович
№206 – Поляков Антон Едуардович
№207 – Зуєв Максим Сергійович
№208 – Панченко Антон Олександрович
№209 – Зуб Валерій Олексійович
№210 – Пахомов Дмитро Анатолійович
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