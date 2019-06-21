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"Слуга народу" представляє своїх мажоритарників

Станом на 18:00 оприлюднено кандидатів в 10 областях
Партія "Слуга народу" почала оприлюднювати список своїх кандидатів на мажоритарних округах.
"Слуга народу" представляє своїх мажоритарників Фото: "Укрінформ"

Відповідні списки партія публікує на сторінці "Слуга народу" у Facebook, інформує "Українська правда".

Кандидатів представляють по областях. Станом на 18:00 оприлюднено кандидатів в 10 областях.

Вінницька область:

№ 11 – Пашковський Максим Ігорович

№ 12 – Драбовський Анатолій Григорович

№ 13 – Максименко Юрій Володимирович

№ 14 – Борзова Ірина Наумівна

№ 15 – Пращук Віталій Юрійович

№ 16 – Томляк Таїса Сергіївна

№ 17 – Коваль Олександр Леонідович

№ 18 – Довгань Павло Олегович

Житомирська область:

№ 62 – Герасименко Ігор Леонідович

№ 63 – Кицак Богдан Вікторович

№ 64 – Сігачов Вячеслав Валерійович

№ 65 – Костюк Дмитро Сергійович

№ 66 – Грищенко Тетяна Миколаївна

№ 67 – Кузьміних Сергій Володимирович

Закарпатська область:

№68 – Пекарь Олександр Вікторович

№69 – Токар Едгар Володимирович

№70 – Лаба Михайло Михайлович

№71 – Грабар Сергій Володимирович

№72 – Носа Вадим Іванович

№73 – Маргітич Іван Володимирович

Запорізька область:

№ 74 – Касай Геннадій Олександрович

№ 75 – Соха Роман Васильович

№ 76 – Шевченко Євгеній Володимирович

№ 77 – Штепа Сергій Сергійович

№ 78 – Боговін Віталій Вікторович

№ 79 – Яцик Юлія Григорівна

№ 80 – Гладкий Дмитро Вікторович

№ 81 – Мельник Павло Вікторович

№ 82 – Нікітіна Марина Вікторівна

Київська область:

№ 90 – Нестерчук Юрій Вікторович

№ 91 – Дунда Олег Андрійович

№ 92 – Колюх Валерій Вікторович

№ 93 – Скороход Анна Костянтинівна

№ 94 – Дубінський Олександр Анатолійович

№ 95 – Горобець Олександр Сергійович

№ 96 – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна

№ 97 – Галушко Микола Леонідович

№ 98 – Бунін Сергій Валерійович

Кіровоградська область:

№ 99 – Дануца Олександр Анатолійович

№ 100 – Мурдій Ігор Юрійович

№ 101 – Кузбит Юрій Михайлович

№ 102 – Петрощук Артем Васильович

№ 103 – Воронько Олег Євгенович

Львівська область:

№115 – Шубка Катерина Павлівна

№116 – Мельник Ростислав Леонідович

№117 – Фединяк Роман Анатолійович

№118 – Федецький Артем Андрійович

№119 – Кавецький Орест Юрійович

№120 – Голяк Леся Володимирівна

№121 – Саламаха Орест Ігорович

№122 – Шумський Андрій Миколайович

№123 – Квасецька Наталія Василівна

№124 – Камельчук Юрій Олександрович

№125 – Яворський Микола Миколайович

№126 – Наконечний Володимир Михайлович

Миколаївська область:

№ 127 – Пасічний Олександр Станіславович

№ 128 – Гайду Олександр Васильович

№ 129 – Копитін Ігор Володимирович

№ 130 – Негулевський Ігор Петрович

№ 131 – Чорноморов Артем Олегович

№ 132 – Дирдін Максим Євгенович

Чернівецька область:

№201 – Лис Олена Георгіївна

№202 – Заремський Максим Валентинович

№203 – Мазурашу Георгій Георгійович

№204 – Божик Валерій Іванович

Чернігівська область:

№205 – Семінський Олег Валерійович

№206 – Поляков Антон Едуардович

№207 – Зуєв Максим Сергійович

№208 – Панченко Антон Олександрович

№209 – Зуб Валерій Олексійович

№210 – Пахомов Дмитро Анатолійович

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21 06 2019 17:57
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