"Слуга народу" представляє своїх мажоритарників Станом на 18:00 оприлюднено кандидатів в 10 областях

Партія "Слуга народу" почала оприлюднювати список своїх кандидатів на мажоритарних округах.

Фото: "Укрінформ"

Відповідні списки партія публікує на сторінці "Слуга народу" у Facebook, інформує "Українська правда". Кандидатів представляють по областях. Станом на 18:00 оприлюднено кандидатів в 10 областях. Вінницька область: № 11 – Пашковський Максим Ігорович № 12 – Драбовський Анатолій Григорович № 13 – Максименко Юрій Володимирович № 14 – Борзова Ірина Наумівна № 15 – Пращук Віталій Юрійович № 16 – Томляк Таїса Сергіївна № 17 – Коваль Олександр Леонідович № 18 – Довгань Павло Олегович Житомирська область: № 62 – Герасименко Ігор Леонідович № 63 – Кицак Богдан Вікторович № 64 – Сігачов Вячеслав Валерійович № 65 – Костюк Дмитро Сергійович № 66 – Грищенко Тетяна Миколаївна № 67 – Кузьміних Сергій Володимирович Закарпатська область: №68 – Пекарь Олександр Вікторович №69 – Токар Едгар Володимирович №70 – Лаба Михайло Михайлович №71 – Грабар Сергій Володимирович №72 – Носа Вадим Іванович №73 – Маргітич Іван Володимирович Запорізька область: № 74 – Касай Геннадій Олександрович № 75 – Соха Роман Васильович № 76 – Шевченко Євгеній Володимирович № 77 – Штепа Сергій Сергійович № 78 – Боговін Віталій Вікторович № 79 – Яцик Юлія Григорівна № 80 – Гладкий Дмитро Вікторович № 81 – Мельник Павло Вікторович № 82 – Нікітіна Марина Вікторівна Київська область: № 90 – Нестерчук Юрій Вікторович № 91 – Дунда Олег Андрійович № 92 – Колюх Валерій Вікторович № 93 – Скороход Анна Костянтинівна № 94 – Дубінський Олександр Анатолійович № 95 – Горобець Олександр Сергійович № 96 – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна № 97 – Галушко Микола Леонідович № 98 – Бунін Сергій Валерійович Кіровоградська область: № 99 – Дануца Олександр Анатолійович № 100 – Мурдій Ігор Юрійович № 101 – Кузбит Юрій Михайлович № 102 – Петрощук Артем Васильович № 103 – Воронько Олег Євгенович Львівська область: №115 – Шубка Катерина Павлівна №116 – Мельник Ростислав Леонідович №117 – Фединяк Роман Анатолійович №118 – Федецький Артем Андрійович №119 – Кавецький Орест Юрійович №120 – Голяк Леся Володимирівна №121 – Саламаха Орест Ігорович №122 – Шумський Андрій Миколайович №123 – Квасецька Наталія Василівна №124 – Камельчук Юрій Олександрович №125 – Яворський Микола Миколайович №126 – Наконечний Володимир Михайлович Миколаївська область: № 127 – Пасічний Олександр Станіславович № 128 – Гайду Олександр Васильович № 129 – Копитін Ігор Володимирович № 130 – Негулевський Ігор Петрович № 131 – Чорноморов Артем Олегович № 132 – Дирдін Максим Євгенович Чернівецька область: №201 – Лис Олена Георгіївна №202 – Заремський Максим Валентинович №203 – Мазурашу Георгій Георгійович №204 – Божик Валерій Іванович Чернігівська область: №205 – Семінський Олег Валерійович №206 – Поляков Антон Едуардович №207 – Зуєв Максим Сергійович №208 – Панченко Антон Олександрович №209 – Зуб Валерій Олексійович №210 – Пахомов Дмитро Анатолійович

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