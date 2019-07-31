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"Слуга народу" заплатила "1+1" третину всіх виборчих грошей

З них аж 43,2 мільйона заплатили підприємствам, що входять до медіахолдингу "1+1 Media", акціонером якого є Ігор Коломойський
На виборчу кампанію партія "Слуга народу" назбирала 114,65 мільйона гривень.
"Слуга народу" заплатила "1+1" третину всіх виборчих грошей Фото: t.me/PresidentZelenskij

Про це свідчить її остаточний фінансовий звіт про використання коштів виборчого фонду, оприлюднений на сайті ЦВК.

Громадський рух "Чесно" вказує, що більшість з цієї суми – понад 93 мільйони –  спрямували на агітацію на телебаченні.

З них аж 43,2 мільйона заплатили підприємствам, що входять до медіахолдингу "1+1 Media", акціонером якого є Ігор Коломойський.

Телеканали "ICTV", "Новий канал" і "СТБ" з холдингу Віктора Пінчука "StarLightMedia" отримали трохи більш ніж 19,7 мільйона гривень.

ТРК "Україна" Ріната Ахметова віддали 16,6 мільйона, а телеканалу "Інтер" Дмитра Фірташа й Сергія Льовочкіна – 16,3 мільйона.

"Слуга народу" заплатила ТОВ "ЗЕ МЕДІА" за зовнішню рекламу 16,99 мільйона грн.

На агітацію на радіо було витрачено майже 3 млн гривень.

Решта грошей пішла на інтернет-рекламу, друковану агітацію, сувеніри, агітацію в друкованій пресі, організацію агітаційних заходів.

Нагадаємо, що партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" офіційно витратила на парламентську кампанію 99,5 мільйона гривень.

 

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