"Слуга народу" заплатила "1+1" третину всіх виборчих грошей
Про це свідчить її остаточний фінансовий звіт про використання коштів виборчого фонду, оприлюднений на сайті ЦВК.
Громадський рух "Чесно" вказує, що більшість з цієї суми – понад 93 мільйони – спрямували на агітацію на телебаченні.
З них аж 43,2 мільйона заплатили підприємствам, що входять до медіахолдингу "1+1 Media", акціонером якого є Ігор Коломойський.
Телеканали "ICTV", "Новий канал" і "СТБ" з холдингу Віктора Пінчука "StarLightMedia" отримали трохи більш ніж 19,7 мільйона гривень.
ТРК "Україна" Ріната Ахметова віддали 16,6 мільйона, а телеканалу "Інтер" Дмитра Фірташа й Сергія Льовочкіна – 16,3 мільйона.
"Слуга народу" заплатила ТОВ "ЗЕ МЕДІА" за зовнішню рекламу 16,99 мільйона грн.
На агітацію на радіо було витрачено майже 3 млн гривень.
Решта грошей пішла на інтернет-рекламу, друковану агітацію, сувеніри, агітацію в друкованій пресі, організацію агітаційних заходів.
Нагадаємо, що партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" офіційно витратила на парламентську кампанію 99,5 мільйона гривень.
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