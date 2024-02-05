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ПОЛІТИКА

Служба безпеки Грузії заявляє, що завадила транзиту вибухівки з України до росії

05 лютого 2024, 14:35
Служба безпеки Грузії заявляє, що завадила транзиту вибухівки з України до росії
Фото: newsgeorgia.ge
Загальна маса вилученої вибухівки — 14 кг.

Служба безпеки Грузії заявила, що затримала вантаж з шістьма вибуховими пристроями, які везли з Одеси. Частину вибухівки нібито мали доправити до російського Воронежа.

Про це повідомила пресслужба СБ Грузії.

Загальна маса вилученої вибухівки — 14 кг. Як стверджує спецслужба, до Грузії вибухівку привезли 19 січня з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину через пункт пропуску "Сарфі" в мікроавтобусі, власницею якого є громадянка України. Спецслужба вважає, що вибухівку планували вивезти до росії, а саме у Воронеж, через КПП "Дарьял".

"Пізніше на прохання замовника рішення змінили — фігуранти намагалися вивезти за межі країни один із контейнерів, у якому були три вибухові пристрої. А другий контейнер із трьома вибуховими пристроями залишили в Тбілісі", — стверджує СДБ Грузії. Спецслужба не знає, чи збиралися згодом перевезти цю вибухівку до росії.

Вибухові пристрої, які вилучила грузинська спецслужба, містять пластичну вибухівку військового призначення С-4. Усі шість пристроїв були виготовлені спеціалістом високого рівня та "розраховані на широкий спектр руйнувань".

На думку правоохоронців, це зробили для того, щоб звинуватити Грузію у терактах, які нібито могли здійснити за допомогою цієї вибухівки. Спецслужба вважає, що до ввезення вибухових пристроїв на територію Грузії і їх переміщення причетні сім людей з Грузії, троє — з України й двоє — з Вірменії.

Цю операцію, стверджує СБ Грузії, організував громадянин України — кандидат у депутати Київської районної Одеської районної ради у 2020 році від партії "Слуга народу" Андрій Шарашидзе, уродженець грузинського Батумі. Слідство вважає, що про закладену вибухівку знав тільки Шарашидзе — він нібито активно відстежував переміщення вибухових пристроїв з-за меж Грузії.

Зараз Україна не коментувала інцидент. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Грузіявибухівка

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