ПОЛІТИКА НОВИНИСлужба державної безпеки Швеції (SÄPO) заявила, що біля газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у шведській економічній зоні сталися вибухи, які призвели до значних пошкоджень на газогонах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Служба безпеки Швеції підтвердила, що газопроводи Nord Stream пошкоджені внаслідок вибухів
Фото: ЕРА
Про це йдеться у пресрелізі відомства.
"Розслідування місця злочину показало, що біля газопроводів Nord Stream 1 і 2 у шведській економічній зоні сталися вибухи, що призвело до значних пошкоджень газопроводів", - заявили в SÄPO.
Зазначається, що під час проведення слідчих дій на місці злочину були вилучені деякі матеріали.
"У рамках цієї роботи вилучені матеріали будуть опрацьовані та досліджені. Подальше розслідування покаже, чи можна когось підозрювати, а згодом притягнути до відповідальності за цей злочин", - додали у SÄPO.
У зв’язку з завершення огляду місця злочину, прокуратура дозволила зняти огорожу місця.
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06 10 2022 15:29 МЕДІА
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