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Служба безпеки Швеції підтвердила, що газопроводи Nord Stream пошкоджені внаслідок вибухів

Служба державної безпеки Швеції (SÄPO) заявила, що біля газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у шведській економічній зоні сталися вибухи, які призвели до значних пошкоджень на газогонах.
Служба безпеки Швеції підтвердила, що газопроводи Nord Stream пошкоджені внаслідок вибухів Фото: ЕРА
Про це йдеться у пресрелізі відомства.
 
"Розслідування місця злочину показало, що біля газопроводів Nord Stream 1 і 2 у шведській економічній зоні сталися вибухи, що призвело до значних пошкоджень газопроводів", - заявили в SÄPO.
 
Зазначається, що під час проведення слідчих дій на місці злочину були вилучені деякі матеріали.
 
"У рамках цієї роботи вилучені матеріали будуть опрацьовані та досліджені. Подальше розслідування покаже, чи можна когось підозрювати, а згодом притягнути до відповідальності за цей злочин", - додали у SÄPO.
 
У зв’язку з завершення огляду місця злочину, прокуратура дозволила зняти огорожу місця.
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06 10 2022 15:29
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