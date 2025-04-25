Служба безпеки України арештувала іноземне судно тіньового флоту росії

Суховантаж завантажився в порту Молдови і був затриманий під час проходження акваторії річки Дунай.

Українські правоохоронці затримали та арештували іноземне судно, яке входить до "тіньового флоту" росії. Суховантаж вивозив агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Суховантаж затримали у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України. Розслідування встановило, що Кремль використовує це судно для продажу краденого зерна з України у треті країни.

За матеріалами справи, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тисяч тонн пшениці, яку росіяни викрали на тимчасово окупованій території українського півдня. І щоб приховати злочин, судно йшло під прапором однієї з країн Азії.

На судні провели обшуки й знайшли документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, що підтвердили розграбування росіянами української агропродукції.

Зараз тривають слідчі дії, щоб зʼясувати всі обставини та притягти винних до відповідальності. Екіпаж судна теж затримали.

Після введення цінової стелі на російську нафту ($60 за барель) та нафтопродукти (до $100) наприкінці 2022 року, росія почала використовувати тіньовий флот із сотень танкерів для обходу санкцій. У липні 2023 року Велика Британія разом з 44 країнами, ЄС, США і Канадою оголосили нові обмеження проти цього флоту. Деякі судна, за даними британського уряду, використовуються для перевезення зброї та як станції прослуховування. Тіньовий флот росії перевозить близько 1,7 млн барелів нафти щодня, що приносить кремлю значні прибутки. Санкції проти цих суден регулярно посилюються.