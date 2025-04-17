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ПОЛІТИКА

Служба зовнішньої розвідки росії порівнює Євросоюз з нацистським режимом

17 квітня 2025, 19:12
Служба зовнішньої розвідки росії порівнює Євросоюз з нацистським режимом
Стоп росія
У дусі російської пропаганди – оголошувати чорне білим та звинувачувати когось у своїх гріхах.

На офіційному сайті Служби зовнішньої розвідки росії з'явився матеріал, у якому стверджується, що так званий "єврофашизм" є спільним противником для москви і Вашингтона. Публікація викликала широкий резонанс після того, як на неї в четвер, 17 квітня, звернули увагу представники російської опозиції.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В основі статті лежить ідея про те, що погіршення відносин між США і країнами Євросоюзу може створити передумови для тимчасового зближення москви і американської адміністрації - за аналогією з історичною співпрацею в роки Другої світової війни. Там підкреслюється, що Європа "традиційно схильна" до проявів авторитарних режимів, і проводять прямі аналогії із ситуацією сорокових років, коли СРСР, США і Велика Британія спільно боролися проти нацистської Німеччини. При цьому автори тексту прямо асоціюють сучасний Європейський союз із Третім рейхом.

Ілюстрація до статті наочно передає цю думку - це перероблений радянський агітаційний плакат. В оригінальній версії - радянський, американський і британський багнети вражають символ нацизму з обличчям Гітлера. У сучасній інтерпретації британський багнет зник, а на його місці зображені російський і американський багнети, що пронизують свастику з рисами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Текст супроводжується різкими звинуваченнями на адресу Франції, яку називають країною, де неодноразово при владі опинялися диктаторські режими, що прославилися особливою жорстокістю. Крім того, посилаючись на американських "консервативних аналітиків", стверджується, що британська еліта нібито має схильність до скоєння тяжких злочинів проти людства.

У матеріалі також згадуються історичні періоди, коли США та росія (або раніше - СРСР) нібито виступали проти Лондона та Парижа на світовій арені - зокрема, йдеться про Кримську війну та Суецьку кризу 1956 року. Цікаво, що озвучені тези приписуються не самій СЗР, а неназваним закордонним експертним колам.

На Заході поки що не було офіційних коментарів з приводу публікації.

Тим часом, на тлі зближення риторики між росією і США, російська влада практично припинила пряму критику Сполучених Штатів. Основний акцент у їхніх звинуваченнях останніми місяцями робиться на Європейський союз і Велику Британію, особливо в контексті конфлікту в Україні. Політика і заяви команди Дональда Трампа, на думку низки спостерігачів, породжують у Європі тривогу щодо майбутнього трансатлантичного партнерства. Однак Вашингтон, як стверджують офіційні особи, не має наміру відмовлятися від стосунків із союзниками або зближуватися з москвою.

розвідкаЄвросоюзросія загроза

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