Смартфони Xiaomi – доступні інновації за хорошими цінами

Високоякісні та відносно недорогі телефони Xiaomi давно є чудовим помічником для сучасної людини. З їхньою допомогою можна виконувати повсякденні завдання, грати у «важкі» ігри, займатися серфінгом в інтернеті та багато іншого. Бренд не програє конкурентам, а деякі моделі телефонів навпаки будуть набагато кращими за аналоги.

Практично всі телефони стильні та красиві, мають збільшену ємність акумуляторної батареї, а також відрізняються наявністю великої кількості аксесуарів. Детально ознайомитися з усіма пропозиціями можна за посиланням https://comfy.ua/ua/smartfon/brand__xiaomi/, де є безліч моделей на вибір з детальними характеристиками. Вони доповнені точним описом та фотографіями, щоб провести візуальну оцінку пристрою.

Модельний ряд

Глобально пропонуються три серії телефонів:

Mi (топові девайси бренду з унікальними характеристиками та новинками);

Poco (флагманські моделі за доступною ціною);

Redmi (бюджетні телефони з гідними параметрами та функціями).

Детально про всі серії можна розписати так:

Mi 11 . Флагманська модель з діагоналлю екрану 6,81 дюйми, камера на 108 Мп, а батарея 4600 мАг. Також є версії Lite, Lite 5G NE, 11T, 11T Pro та 11i. Poco M3 . Діагональ екрану 6,53 дюйми, задня частина корпусу може бути різного кольору, до того ж вона має текстуру, схожу на шкіру. Прямокутник на задній частині з великими камерами і має глянсовий блиск. Додатково виділяють модель X3 та X3 Pro з потужним чіпом Qualcomm Snapdragon 860; Redmi . В основному виділяють модель 10, 9, 9A, 9C, 9T, Note 10, Note 10 5G, Note 8 2021 та багато інших. Мінімальна роздільна здатність екрану в цій серії 6,5 дюймів. Деякі моделі мають акумулятор ємністю 6000 mAh, що гарантує найвищі показники автономної роботи.

Який телефон вибрати – особиста справа кожного, виходячи із завдань. На вибір є роздільна здатність HD+, Full HD+ або Quad HD+, матриці Amoled, IPS та LCD, що відповідають за якість картинки. Частота від 60 до 120 Гц. Смартфони оснащуються процесорами MediaTek та Qualcomm Snapdragon.

Пам'ять пристроїв

Обсяг оперативної пам'яті різний, тому потрібно визначити завдання та зробити правильний вибір під запити:

2 Гб (базове рішення для ідеальної роботи у нескладних програмах);

3 Гб (розширене рішення для базових завдань та слабких ігор);

4 Гб (універсальний варіант для більшості ситуацій);

6 Гб (параметр для вимогливих користувачів, дозволяючи працювати в кількох додатках одночасно);

8 Гб (вибір для геймерів, забезпечуючи ідеальну роботу в ресурсомістких додатках).

Внутрішній об'єм пам'яті від 32 Гб до кількох терабайт. Розширення об'єму допускається за допомогою картки пам'яті microSD, а її максимальний обсяг регламентується кожним конкретним телефоном.

Технології комунікації

Телефони оснащуються сучасними стандартами комунікацій, включаючи A-GPS, Bluetooth, GPS, Galileo, NFC та Wi-Fi. Підтримується мобільний стандарт зв'язку 3G та 4G, а деякі моделі поступово почали оснащуватися модулями 5G. Такий стандарт є не у всіх країнах, але в багатьох він починає впроваджуватись.