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Смертельно серйозно - Білий дім попередив Кремль про наслідки застосування ядерної зброї

США публічно дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях із захисту своєї країни та демократії
Смертельно серйозно - Білий дім попередив Кремль про наслідки застосування ядерної зброї Фото: DW

Адміністрація президента Джо Байдена приватно повідомила кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні в Україні матиме "катастрофічні наслідки" для росії.

Про це в ефірі CBS News заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Bloomberg.

"Президент росії володимир путін минулого тижня знову попередив про ядерну загрозу, мобілізувавши сотні тисяч резервістів після того, як українські війська відбили частину території, окупованої росією. Ці ядерні загрози — це "питання, до якого ми маємо смертельно серйозно поставитись", — наводить видання слова Саллівана в інтерв'ю програмі CBS "Face the Nation".

Окрім того, США публічно дали зрозуміти, що вони "дадуть рішучу відповідь, якщо росія застосує ядерну зброю, і що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях із захисту своєї країни та демократії", зазначив Салліван.

Посадовець також додав, що це включає підтримку прагнення України повернути окуповані росією території.

 
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25 09 2022 19:36
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